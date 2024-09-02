Понедельник, 2 сентября, 2024

Подрывник Руслан Сидики из Рязани частично признал вину

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Руслан Сидики в суде. Фото: t.me/moscowcourts

Гражданин России и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), которого обвиняют в подрыве железной дороги в Рязанской области, частично признал свою вину. Об этом пишет ТАСС.

Кроме подрыва железнодорожного полотна, мужчина признался и в атаке на военный аэродром Дягилево. Однако он настаивает, что его действия являются диверсией, а не терроризмом. Вину в обучении терроризму Сидики тоже не признает.

Напомним, Руслана Сидики обвиняют в совершении девяти особо тяжких преступлений террористической направленности за подготовку и осуществление террористического акта, а также за незаконное изготовление, приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой. Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Екатеринбурге водитель протаранил машину, сдал назад и смял еще одну

В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у героя СВО

Генерал рассказал об ужасных звуках, которые издают боевики ВСУ в Курской области

ВСУ разбомбили детский сад в Белгороде: первые кадры

Сеть всколыхнуло пророчество монаха Авеля о судьбоносном для России третьем Владимире

Этническая банда довела до попытки самоубийства бойца, потерявшего руку на СВО

Бастрыкину доложат о массовой драке мигрантов в Мособласти

Приметы 3 сентября: почему в этот день так опасны конфликты и как гадать на любовь

В Харькове взорвали «общагу» с украинскими офицерами

Волгоградцы дважды заметили НЛО в небе

В Екатеринбурге пятиклассника раздавило на глазах у его отца

Белгородка рассказала, как от взрыва у нее выбило окна