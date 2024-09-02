Подрывник Руслан Сидики из Рязани частично признал вину

Гражданин России и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), которого обвиняют в подрыве железной дороги в Рязанской области, частично признал свою вину. Об этом пишет ТАСС.

Кроме подрыва железнодорожного полотна, мужчина признался и в атаке на военный аэродром Дягилево. Однако он настаивает, что его действия являются диверсией, а не терроризмом. Вину в обучении терроризму Сидики тоже не признает.

Напомним, Руслана Сидики обвиняют в совершении девяти особо тяжких преступлений террористической направленности за подготовку и осуществление террористического акта, а также за незаконное изготовление, приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой. Расследование уголовного дела продолжается.