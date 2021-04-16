Подруга сняла на видео изнасилование школьницу взрослым мужчиной

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В Усмани Липецкой области заключили под стражу 31-летнего местного жителя, который подозревается в изнасиловании 15-летней девочки, пишет портал «Липецк медиа».

Инцидент произошел 10 февраля. По предварительной версии, злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием школьницы, которая была пьяна. В итоге мужчина надругался над жертвой.

Все происходило на глазах ее подруги, которая сняла произошедшее на камеру телефона. Вскоре насильника задержали, он во всем признался.

Липчанину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.