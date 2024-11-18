Подруга рассказала о «несметных богатствах» Светланы Светличной

В субботу, 16 ноября, на 85-м году жизни скончалась звезда фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная. Последние годы актриса страдала от онкологического заболевания, испытывала сильные боли, с трудом передвигалась и избегала общения с журналистами. В конце лета ей был присвоен паллиативный статус, пишет «Абзац».

Светличная, даже в пожилом возрасте подбиравшая элегантные наряды для выхода в свет, была окружена слухами о богатствах, якобы подаренных ей поклонниками. СМИ писали о драгоценностях и квартирах, которые актриса якобы получила в дар.

Однако подруга Светличной, Елена Перелыгина, утверждает, что эти слухи о несметных сокровищах — преувеличение. В интервью журналистам она рассказала, что Светлана Афанасьевна жила в единственной московской квартире на Преображенской площади.

«Когда она заболела, её перевезли из большой квартиры на Новоясеневской, которая выглядела как музей, в небольшую квартиру. Это было сделано ради безопасности, так как Светлана Афанасьевна могла уйти и потеряться. Близкие переселили её поближе к себе, она отказывалась от сиделки и не хотела, чтобы за ней кто-то присматривал», — рассказала Перелыгина.

По словам подруги, у Светличной были украшения, но их едва ли можно назвать ценными. «У неё были яркие украшения с полудрагоценными камнями. Она ценила их не за стоимость, а за историю, которую они несли. Светлана Афанасьевна была красивой женщиной и любила всё прекрасное. Сложно сказать, что стало с этими украшениями, так как после болезни к ней имела доступ только семья», — добавила Перелыгина.

Перелыгина уверена, что всё имущество Светличной в любом случае достанется её семье. В последние годы актриса раздумывала, кому из наследников всё передать: «Светлана Афанасьевна то собиралась завещать всё правнуку, то сыну. Неизвестно, успела ли она составить завещание, но, по крайней мере, она успела помириться с сыном. Надеюсь, что её близкие поступят достойно».

По открытым источникам известно, что Светличная не водила автомобиль, жила на пенсию около 60 тысяч рублей и получала гонорары за участие в телевизионных шоу. Однако никаких сбережений у неё не осталось — все средства ушли на лечение и пребывание в стационаре.

Семья актрисы действительно восстановила с ней отношения, а многие её резкие высказывания на телепередачах были просто частью сценария, составленного ради рейтингов. Журналисты нередко провоцировали Светличную на нелестные комментарии о близких, пользуясь её состоянием.