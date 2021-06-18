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Пятница, 18 июня, 2021
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Подросток убил 14-летнюю подругу, отказавшуюся его поцеловать

7info
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В Пензенской области 17-летний парень убил 14-летнюю девушку, сообщает Лайф

ЧП случилось 17 июня. Подростки до позднего вечера большой компанией гуляли по городу. Один из молодых людей решил проводить подругу до дома. На прощание он хотел поцеловать девушку, но та отказалась.

Разозлившись, подросток ударил знакомую. Потерявшую сознание девушку парень начал бить ногами по голове, сообщил источник в полиции. Затем, испугавшись, что избитая расскажет о случившемся, он зарезал её разбитой бутылкой. 

Мать начала искать дочь, вычислила её местонахождение с помощью геолокации на телефоне. Женщина нашла полураздетое тело девочки, её обидчик прятался в кустах.

В полиции парень дал признательные показания, но попытку изнасилования отрицает.

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