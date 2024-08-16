Пятница, 16 августа, 2024

Подросток погиб после драки из-за девушки: подозреваемый оставил его умирать

Автор: 7info

Опубликовано

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Подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в Магадане оставил его умирать на дороге после того, как тот получил смертельную травму, сообщает NEWS.ru со ссылкой на подругу матери погибшего.

По словам женщины, подросток скончался на месте, ударившись головой об асфальт после сильного удара. Нападавший не вызвал скорую помощь, оставив пострадавшего на дороге. Медики и полиция прибыли лишь после звонка охранника.

Причиной конфликта, по словам собеседницы, стала 15-летняя девушка, с которой одновременно встречались и подозреваемый, и погибший. Когда это стало известно, между парнями завязалась драка, которую друзья нападавшего снимали на видео, но затем покинули место происшествия.

Мать погибшего сейчас добивается справедливого наказания для виновного.

Следственный комитет России по Магаданской области сообщил, что инцидент произошёл 14 августа 2024 года возле автозаправки, где подозреваемый и жертва встретились для выяснения отношений. Ведутся следственные действия.

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