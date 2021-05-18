26 C
Рязань
Вторник, 18 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Подростки толпой надругались над девушкой в Алтайском крае

Никита Брыкин
- Advertisement -

В Бийске перед судом предстанут две несовершеннолетние девушки и парень, которых обвиняют в издевательствах над 18-летней знакомой, пишет МК.

Инцидент произошел в августе прошлого года. По данным следствия, злоумышленники пришли в гости к девушке и предложили ей прогуляться. Они завели жертву в пустынное место, после чего заставили раздеться.

В какой-то момент подростки принялись избивать знакомую и стали вымогать у нее несуществующий долг. Обидчики снимали все на видео.

После этого компания пошла домой к девушке, где совершили по отношению к ней иные действия сексуального характера. Также они опубликовали в соцсетях фотографии интимного характера с участием потерпевшей. Наконец, злоумышленники украли у нее серьги и кольцо.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Подростки частично признали вину.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

322ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,533ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]