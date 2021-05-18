Подростки толпой надругались над девушкой в Алтайском крае

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В Бийске перед судом предстанут две несовершеннолетние девушки и парень, которых обвиняют в издевательствах над 18-летней знакомой, пишет МК.

Инцидент произошел в августе прошлого года. По данным следствия, злоумышленники пришли в гости к девушке и предложили ей прогуляться. Они завели жертву в пустынное место, после чего заставили раздеться.

В какой-то момент подростки принялись избивать знакомую и стали вымогать у нее несуществующий долг. Обидчики снимали все на видео.

После этого компания пошла домой к девушке, где совершили по отношению к ней иные действия сексуального характера. Также они опубликовали в соцсетях фотографии интимного характера с участием потерпевшей. Наконец, злоумышленники украли у нее серьги и кольцо.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Подростки частично признали вину.