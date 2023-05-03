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Среда, 3 мая, 2023

Подростки сняли на видео жестокое убийство питерской школьницы

People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com
People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

В Санкт-Петербурге подростки убили 13-летнюю школьницу, чтобы снять видео, сообщает телеграм-канал 112.

По данным источника, труп девочки обнаружили 1 мая в лесу под Парголово. Школьница погибла от множественных ударов молотком по голове.

Девочку убили знакомые, пригласившие её снимать видео в лесополосу у реки Каменка. На месте 16-летний парень забил жертву молотком, его действия снимала на видео 15-летняя подружка.

После подростки вдвоём закопали тело школьницы в заранее выкопанной могиле.

Подозреваемых в убийстве задержали, с ними работают следователи.

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