Подростки насильно отрезали волосы 10-летней девочке из-за замечания

В Ленинском городском округе Подмосковья возбуждено уголовное дело из-за хулиганских действий в отношении 10-летней девочки. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Инцидент произошел 21 августа 2024 года на детской площадке в поселке Дрожжино. Группа мальчиков-подростков схватила девочку и отрезала ей ножницами прядь волос. Причиной стало замечание, которое потерпевшая сделала подросткам за их некорректное поведение в общественном месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Следователи работают над установлением всех участников происшествия и выяснением подробностей инцидента.