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Подростки хотели поджечь вышку сотовой связи по приказу украинских спецслужб

Анастасия Мериакри

Двое подростков по приказу украинских спецслужб планировали поджечь вышку сотовой связи. Об этом сообщает администрация Рязани.

Подросткам поступило предложение в мессенджерах «поджечь вышку связи». Злоумышленники, маскирующиеся под «работодателей», обещали им зарплату за диверсии на трассах и инфраструктуре.

Мошенники создают фейковые вакансии: сбор данных, поджоги, вредительство – всё под соусом «быстрого заработка». На деле – вербовка в преступную схему, где ВАС сделают крайним.

Помните: даже «невинный» клик по ссылке или переписка с анонимом могут привести к уголовной статье. Любое предложение «разрушить что-то ради денег» – это не работа, а преступление!

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