Подростки хотели поджечь вышку сотовой связи по приказу украинских спецслужб

Двое подростков по приказу украинских спецслужб планировали поджечь вышку сотовой связи. Об этом сообщает администрация Рязани.

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Подросткам поступило предложение в мессенджерах «поджечь вышку связи». Злоумышленники, маскирующиеся под «работодателей», обещали им зарплату за диверсии на трассах и инфраструктуре.

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Мошенники создают фейковые вакансии: сбор данных, поджоги, вредительство – всё под соусом «быстрого заработка». На деле – вербовка в преступную схему, где ВАС сделают крайним.

Помните: даже «невинный» клик по ссылке или переписка с анонимом могут привести к уголовной статье. Любое предложение «разрушить что-то ради денег» – это не работа, а преступление!