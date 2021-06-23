Подробности смертельного ДТП под Рязанью сообщила полиция

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Появились подробности смертельного ДТП с мотоциклом под Рязанью. Информацией поделилась пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась днём 22 июня, в Рыбновском районе на 172-м километре автодороги М5 «Урал». 55-летний рязанец, управлявший автомобилем «Тойота Хайлендер», поворачивая, столкнулся с ехавшим в попутном направлении мотоциклом «Ямаха».

37-летний мотоциклист погиб, водителя иномарки доставили в больницу.

У погибшего не было права управления мотоциклом, сообщила Госавтоинспекция. Проводится проверка.

В аварии погиб Алексей Тарасов.