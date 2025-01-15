Подробности пожара на улице Бирюзова в Рязани рассказали в МЧС

Во время тушения пожара в Рязани огнеборцы спасли 2 автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании автомобиля на улице Бирюзова поступило 15 января в 00:57. На место происшествия выехали 2 единицы техники, 8 сотрудников ведомства.

Пожарные отодвинули от горевшей «Газели» два легковых автомобиля, после чего произошла разгерметизация газового оборудования в горящей машине с последующим воспламенением газа.

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В 01:20 пожар удалось локализовать, через 8 минут полностью ликвидировать. В результате один автомобиль сгорел полностью, два повреждены.

По предварительным данным, пожар начался из-за разгерметизации топливной системы.