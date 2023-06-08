Четверг, 8 июня, 2023
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Подробности ночной массированной атаки ВСУ на Запорожье сообщили военкоры

7info
Фото: Минобороны РФ

Проект Wargonzo сообщил о массированной ночной атаке ВСУ на Запорожье. По информации военкоров, противник задействовал до 120 единиц техники.

После массированного артобстрела с использованием «хайммерсов», российскую линию обороны атаковали четыре колонны, в каждой из которых было 25/30 единиц техники.

— Бронегруппы были разделены по парам, во главе каждой по 4/5 танков — на/в остальной технике — пехота. Большая часть танков подорвалась на минных полях — тех, что были способны передвигаться дальше ждали наши ПТУРы, — сообщает Wargonzo.

Сообщается, что отдельные группы ВСУ пробились на российские позиции, до этого «в хлам разваленные артой». Основную же массу пехоты рассеяли по полям ответным огнём.

Итоги прошедшей ночи военкоры оценивают «со сдержанным оптимизмом», ожидая новые атаки и усиление артиллерийского огня.

— Сломить мы себя не дали. Продавить тоже. Пацаны, отражавшие этот ночной контрнаступ — неоспоримые Герои, — подчёркивают военкоры.

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