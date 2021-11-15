Многие из нас, успешно трудясь на основной работе, задумываются о поиске дополнительного источника дохода. При этом подработка — очень широкое понятие. Нередко люди подразумевают под ней совершено разные виды занятости. Одни вполне легальную работу по совместительству, другие — любое временный заработок, третьи — выполнение с разной периодичностью определенных заказов или разовых поручений.

Но чтобы найти оптимальное предложение, недостаточно просматривать специализированные сайты, важно понимать смысл и мотив этого поиска, а также права и обязанности, которые возникают при появлении нового работодателя.

Калым повышенной комфортности

Например, трудясь на очень распространенной в сегодняшние пандемийные времена удаленке, часть людей активно ищут вакансии курьеров. Дело не только в дополнительном доходе, но и в возможности активно передвигаться и чаще бывать на улице.

Перед тем, как рассматривать варианты, определитесь, какой тип занятости вас интересует — с очным присутствием на месте, с разъездами или только на удалёнке?

Учтите, сколько времени вы готовы тратить на дорогу, сколько часов в день или неделю сможете выполнять свои обязанности и на какой срок вам нужна подработка?

Не пытайтесь объять необъятное. Не забывайте об одной простой закономерности: чтобы эффективно работать, нужно нормально отдыхать, – считает консультант кадрового агентства Виталий Руденко. Как минимум один день в неделю. И иметь еще время на то, чтобы заниматься личными, бытовыми делами и другими будничными хлопотами. Любой адекватный работодатель тоже понимает, что сотрудник, у которого не бывает отдыха, быстро станет неэффективным. Поэтому поиск дополнительной работы при занятости 50-60 часов в неделю — занятие рискованное и недальновидное.

Очень важно, чтобы поиск дополнительного дохода не создал проблем на основной работе. Поэтому при подборе достойных вариантов лучше исключить прямых конкурентов вашего основного работодателя.

Совмещать полезное с доходным

Теперь несколько слов о правовом статусе сотрудника, который нашел еще одно место для применения своих талантов.

Если вы оформляетесь на вторую или третью работу по КЗоТу, то это называется «работа по совместительству». Совместитель имеет право на оплачиваемый отпуск и больничный. Кстати, отпуск можно брать тогда же, когда дают отпуск на основной работе ‒ право на это закреплено в трудовом кодексе. В день совместитель может работать не более 4 часов.

Заниматься совместительством можно как в своей компании, так и в сторонней, закон не ограничивает количество дополнительных работодателей

Нельзя устраиваться на подработку тем, кому меньше 18 лет; тем, кто на основной и дополнительной работе имеет дело с вредными факторами, а также водителям ‒ если подработка тоже связана с управлением транспортом, –поясняет Виталий Руденко.

Кроме того, подрабатывать можно только в свободное от основной работы время и на собственном оборудовании. Если вы делаете «левые» заказы в течение рабочего дня и используете технику основного работодателя, то риск конфликта и последующего увольнения очень велик.

Больничный в пяти экземплярах

Для оформления совместителю нужны те же документы, что и для приема на основную работу, кроме трудовой книжки. Если работа требует специальных знаний, к списку добавится диплом об образовании.

В случае, если совместитель занимает руководящую должность на основной работе, с него могут потребовать разрешение вышестоящего начальства.

Если на момент отдыха сотрудник не отработал по совместительству шесть месяцев, руководству придется предоставить ему отпуск авансом. Отпускные выплачивают и там, и там.

Такая же ситуация с больничными листами. Сотрудник вправе оформить их на всех местах работы, даже если их, к примеру, пять. Женщины могут уйти в декрет во всех местах работы, выплаты по беременности и родам выплачивает каждый работодатель, но по уходу за ребенком только один — по выбору матери.

Уйти с работы по совместительству можно тремя способами: по инициативе работника, по инициативе работодателя и по соглашению сторон. Как и на основной работе, для увольнения необходимо расторгнуть трудовой договор.

Сам процесс аналогичный — при увольнении по собственному желанию нужно написать заявление за две недели до ухода. После вам полагаются все выплаты — заработная плата за отработанное время, отпускные, если у вас накопились неиспользованные дни, и выходное пособие, если о нём сказано в договоре. Если вас увольняют, то работодатель обязан оповестить вас за две недели, соблюдая все формальности.

Подрабатывать можно и не по трудовому договору, а по договору подряда. Но в этом случае у вас нет права на оплату отпуска и больничного.

Если отношения с работодателем никак не регламентированы, то рассчитывать на социальные гарантии и цивилизованное увольнение будет сложно.

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