Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем телеграм-канале рассказал о «феноменальных итогах» ночных ударов по объектам в Николаеве.

По его словам, ночью город испытал серию прилетов, основная цель которых — бронетанковый завод на улице Скороходова. Лебедев сообщил о пяти ударах по территории завода, где находились емкости с горюче-смазочными материалами, что привело к пожару, продолжавшемуся до утра.

Активист утверждает, что в результате атаки уничтожено до десяти единиц техники. Среди николаевцев пострадавших нет, так как рабочие завода были дома в ночное время. Среди военных, которые контролировали работу ремонтного цеха, есть раненые и погибшие — по предварительным данным, более трех десятков человек.

Лебедев также прокомментировал сообщения о попадании ракеты в ресторан в Октябрьском районе Николаева. Он утверждает, что это была ракета системы ПВО, выпущенная с северной части города.

По его словам, удар «Искандера» пришелся по зданию на улице Рыбной, где находились сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), в результате чего несколько человек погибли, множество машин уничтожено.

Лебедев также добавил, что к месту инцидента прибыли иностранные медики для оказания помощи пострадавшим, выражая возмущение «лишними тратами» на лечение.