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Подпольную нарколабораторию обнаружили в Рязанской области сотрудники ФСБ

7info

Прокуратурой Рязанской области признано законным возбуждение уголовного дела об организации нарколаборатории на территории Скопинского района. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, незаконное производство мефедрона в частном доме организовал судимый за наркопреступление 32-летний житель Московской области. Противоправную деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ Рязанской области.

Правоохранители изъяли 700 килограммов прекурсоров, 300 граммов готового наркотика, лабораторное оборудование.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ, задержанный взят под стражу.

Подпольную нарколабораторию обнаружили в Рязанской области сотрудники ФСБ
Подпольную нарколабораторию обнаружили в Рязанской области сотрудники ФСБ
Подпольную нарколабораторию обнаружили в Рязанской области сотрудники ФСБ

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