Подполковник самарской полиции зарезал 15-летнюю любовницу

- Advertisement -

В поселке Петра Дубрава Самарской области убили 15-летнюю девушку. В преступлении подозревают подполковника полиции. Об этом сообщает Baza.

Тело девятиклассницы нашли ночью с ножевыми ранениями шеи. Свидетелем преступления стала женщина. Она рассказала, что школьницу прижимал к земле какой-то мужчина. После он сел в белую Toyota и уехал.

Полицейские оперативно разыскали и хозяина автомобиля. Однако мужчина рассказал, что уже давно отдал машину мужу своей дочери. Оказалось, что подозреваемый Антон Безчетвертев является начальником отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

По данным источника, мужчина часто встречался со школьницей в своей машине. В какой-то момент отношения между любовниками разладились, и девушка пригрозила раскрытием их связи.

Сам Безчетвертев признался в убийстве. По информации Life, он рассказал, что все произошло случайно. Якобы, мужчина возвращался с рыбалки и сбил школьницу. По его словам, девочка накинулась на полицейского, стала кричать и драться. Тогда он «потерял рассудок и стал бить ее ножом».

Известно, что погибшая училась на тройки и не проявляла особого интереса к учебе. При этом она активно участвовала в жизни школы. Мать школьницы умерла в 2015 году от онкологии. Девочка жила с отцом. Мужчина рассказал, что дочь часто водила домой разных парней и иногда неадекватно себя вела — могла и накричать на него.