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Пятница, 30 июля, 2021
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Подполковник самарской полиции зарезал 15-летнюю любовницу

Елена Лобанова
Подполковник самарской полиции зарезал 15-летнюю любовницу
Фото пресс-службы регионального следственного комитета
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В поселке Петра Дубрава Самарской области убили 15-летнюю девушку. В преступлении подозревают подполковника полиции. Об этом сообщает Baza. 

Тело девятиклассницы нашли ночью с ножевыми ранениями шеи. Свидетелем преступления стала женщина. Она рассказала, что школьницу прижимал к земле какой-то мужчина. После он сел в белую Toyota и уехал. 

Полицейские оперативно разыскали и хозяина автомобиля. Однако мужчина рассказал, что уже давно отдал машину мужу своей дочери. Оказалось, что подозреваемый Антон Безчетвертев является начальником отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности. 

По данным источника, мужчина часто встречался со школьницей в своей машине. В какой-то момент отношения между любовниками разладились, и девушка пригрозила раскрытием их связи. 

Сам Безчетвертев признался в убийстве. По информации Life, он рассказал, что все произошло случайно. Якобы, мужчина возвращался с рыбалки и сбил школьницу. По его словам, девочка накинулась на полицейского, стала кричать и драться. Тогда он «потерял рассудок и стал бить ее ножом». 

Известно, что погибшая училась на тройки и не проявляла особого интереса к учебе. При этом она активно участвовала в жизни школы. Мать школьницы умерла в 2015 году от онкологии. Девочка жила с отцом. Мужчина рассказал, что дочь часто водила домой разных парней и иногда неадекватно себя вела — могла и накричать на него.

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