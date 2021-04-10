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Суббота, 10 апреля, 2021
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Подполковник полиции Александр Гончаров стал новым начальником УМВД по Костроме

Елена Лобанова

В пятницу, 9 апреля, личному составу костромской полиции представили нового начальника городского УМВД. Им стал подполковник полиции Александр Гончаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления. 

Соответствующий приказ подписал начальник регионального управления 8 апреля 2021 года. Нового руководителя представил замначальника УМВД по Костромской области Дмитрий Ефремов. 

Александр Гончаров начал работать в ОВД в 2001 году. Тогда он был оперуполномоченным районного отдела. Последняя должность, которую успел занять полицейский, стала — заместитель начальника управления уголовного розыска областного УМВД.

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