Подполковник полиции Александр Гончаров стал новым начальником УМВД по Костроме

В пятницу, 9 апреля, личному составу костромской полиции представили нового начальника городского УМВД. Им стал подполковник полиции Александр Гончаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

Соответствующий приказ подписал начальник регионального управления 8 апреля 2021 года. Нового руководителя представил замначальника УМВД по Костромской области Дмитрий Ефремов.

Александр Гончаров начал работать в ОВД в 2001 году. Тогда он был оперуполномоченным районного отдела. Последняя должность, которую успел занять полицейский, стала — заместитель начальника управления уголовного розыска областного УМВД.