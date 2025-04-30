Подписано соглашение о развитии духовно-нравственного воспитания в Михайловском округе

В Михайловском округе 30 апреля начальник управления образования и молодежной политики Ольга Максаева и протоиерей Сергий Арсентьев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на развитие духовно-нравственного просвещения и укрепление культурно-педагогических традиций в местных образовательных учреждениях.

Соглашение включает такие направления сотрудничества, как введение предметов по православной культуре на добровольной основе, повышение квалификации педагогов и разработка учебно-методических материалов. Планируется проведение совместных образовательных и других программ, встреч, профилактика социальных отклонений среди молодежи через духовно-нравственное воспитание.

Стороны выразили надежду, что реализация соглашения внесет значительный вклад в воспитание подрастающего поколения на основе традиционных ценЕпархии.