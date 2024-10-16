Среда, 16 октября, 2024
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Подоляк раскрыл детали секретных пунктов «плана победы» Зеленского

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Алексей Самохин
Изображение от Freepik

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о содержании секретных пунктов «плана победы» Владимира Зеленского. По его словам, эти пункты касаются ударов по территории России.

Подоляк уточнил, что в засекреченных частях плана речь идет о разрушении российской логистики, а также о нанесении ударов по скоплениям личного состава российской армии. Особо подчеркивается необходимость атак на дальние расстояния. В этих пунктах также указывается, какое оружие нужно для выполнения ударов и в каком количестве.

Кроме того, как отметил Подоляк, секретные части плана содержат информацию о необходимости разрушения промышленных объектов российского военно-промышленного комплекса.

Напомним, что «план победы» Зеленского был представлен сегодня в Верховной раде. Первым пунктом в нем значится приглашение Украины в НАТО, вторым – перенос военных действий на территорию России. 

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