Вторник, 1 октября, 2024

Поддержка военных пенсионеров и индексация зарплат: что изменится в октябре 2024

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Сайт Госдумы РФ рассказал об изменениях законодательства, которые ожидаются в России с октября 2024 года. 

Одно из главных нововведений — усиление поддержки военных пенсионеров, бывших сотрудников силовых структур и их семей. Для них размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, увеличится до 89,83%. С учётом этого военные пенсии вырастут на 5,1%.

На такой же размер проиндексируют зарплаты работников федеральных госучреждений. Среди тех, кого ожидает прибавка, преподаватели вузов, метеорологи, медики, работники культуры и др. Также увеличатся зарплаты гражданского персонала силовых структур. 

С октября копии пиратских сайтов будут блокироваться напрямую Роскомнадзором. Такой подход позволит значительно ускорить ограничение доступа к «зеркалам» сайтов. 

Подробности нововведений и остальные изменения законодательства смотрите в карточках. 

Поддержка военных пенсионеров и индексация зарплат: что изменится в октябре 2024
Поддержка военных пенсионеров и индексация зарплат: что изменится в октябре 2024
Поддержка военных пенсионеров и индексация зарплат: что изменится в октябре 2024
Поддержка военных пенсионеров и индексация зарплат: что изменится в октябре 2024
Поддержка военных пенсионеров и индексация зарплат: что изменится в октябре 2024
Поддержка военных пенсионеров и индексация зарплат: что изменится в октябре 2024
Поддержка военных пенсионеров и индексация зарплат: что изменится в октябре 2024
Поддержка военных пенсионеров и индексация зарплат: что изменится в октябре 2024
Поддержка военных пенсионеров и индексация зарплат: что изменится в октябре 2024
Поддержка военных пенсионеров и индексация зарплат: что изменится в октябре 2024

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Финансовый гороскоп на октябрь: каким знакам повезёт с деньгами

Чем опасна привычка пересаливать пищу, рассказала нутрициолог Антонюк

Отголоски пыльной бури на юге почувствуют и в других регионах РФ

Россиян ожидает 6-дневная рабочая неделя в конце октября

Опубликовано видео из эпицентра лесного пожара в Рязанской области

Голого онаниста заметили под мостом в Рязани

Татьяна Буланова рассказала о трагедии в семье

Страховые пенсии в 2025 году могут проиндексировать: какие ждать выплаты

Стало известно, почему Байден уклонился от просьбы Зеленского об ударах вглубь России

«Ростелеком» поддержал литературный марафон «Читай со мной»

VK и Telegram лидируют по объему мобильного трафика у жителей Рязанской области

Из горящей квартиры в Рязани спасли «голого мужчину с котом»