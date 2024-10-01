Поддержка военных пенсионеров и индексация зарплат: что изменится в октябре 2024

Сайт Госдумы РФ рассказал об изменениях законодательства, которые ожидаются в России с октября 2024 года.

Одно из главных нововведений — усиление поддержки военных пенсионеров, бывших сотрудников силовых структур и их семей. Для них размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, увеличится до 89,83%. С учётом этого военные пенсии вырастут на 5,1%.

На такой же размер проиндексируют зарплаты работников федеральных госучреждений. Среди тех, кого ожидает прибавка, преподаватели вузов, метеорологи, медики, работники культуры и др. Также увеличатся зарплаты гражданского персонала силовых структур.

С октября копии пиратских сайтов будут блокироваться напрямую Роскомнадзором. Такой подход позволит значительно ускорить ограничение доступа к «зеркалам» сайтов.

Подробности нововведений и остальные изменения законодательства смотрите в карточках.