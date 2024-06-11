Подачу газа ограничат в Рязани и Рязанском районе в связи с ремонтом газопровода на 7 дней

На магистральном газопроводе в Рязани 17 июня приступят к ремонтным работам. Об этом сообщила пресс-служба филиала ООО «Газпром трансгаз Москва». Отмечается, что работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В связи с этим подача газа временно будет прекращена с 10:00 часов утра 17 июня 2024 года до 18:00 часов 24 июня на следующих улицах Рязани:

— ЖСК Дягилево, 1-8 Авиационный проезды

— район Элеватор, СНТ «Виктория» (все дома)

— ул. Крайняя (все дома)

— ул. Восточная (все дома)

— ул. 1-й Крайний пр. (все дома)

— ул. 2-й Крайний пр. (все дома)

— ул. Овражная (все дома)

— ул. Ясеневая (все дома)

— ул. Ольховая (все дома)

— ул. Парковая (все дома)

— ул. Парковый пр. (все дома)

— ул. Аллейная (все дома)

— ул. 1-й Аллейный пр. (все дома)

— ул. 2-й Аллейный пр. (все дома)

— ул. 3-й Аллейный пр. (все дома)

— ул. 4-й Аллейный пр. (все дома)

— ул. 5-й Аллейный пр. (все дома)

— ул. 6-й Аллейный пр. (все дома)

— ул. 7-й Аллейный пр. (все дома)

— ул. 8-й Аллейный пр. (все дома)

— ул. Урожайная (все дома)

— ул. Дягилевская (все дома)

— ул. 1-й Дягилевский пр. (все дома)

— ул. 2-й Дягилевский пр. (все дома)

— ул. 3-й Дягилевский пр. (все дома)

— ул. 4-й Дягилевский пр. (все дома)

— ул. 5-й Дягилевский пр. (все дома)

— ул. Центральная (все дома)

— ул. 1-й Центральный пр. (все дома)

— ул. 2-й Центральный пр. (все дома)

— ул. 3-й Центральный пр. (все дома)

— ул. 4-й Центральный пр. (все дома)

— ул. Детская (все дома)

— ул. Базарная (все дома)

— ул. 1-й Базарный пр. (все дома)

— ул. 2-й Базарный пр. (все дома)

— ул. Раменская (все дома)

— ул. Мушковатовская (все дома)

— ул. Коняева (все дома)

— ул. 1-й пр. Коняева (все дома)

— ул. 2-й пр. Коняева (все дома)

— ул. 3-й пр. Коняева (все дома)

— ул. 4-й пр. Коняева (все дома)

— ул. 5-й пр. Коняева (все дома)

— ул. Почтовая (все дома)

— ул. 1-й Почтовый пр. (все дома)

— ул. 2-й Почтовый пр. (все дома)

— ул. Дашковская (все дома)

— ул. Шаповская (все дома)

— ул. Хиринская (все дома)

— ул. Хиринский пр. (все дома)

— ул. Березняковская (все дома)

— ул. Животноводческая (все дома)

— ул. Животноводческий пр. (все дома)

— ул. Усадебная (все дома)

— ул. 1-й Усадебный пр. (все дома)

— ул. 2-й Усадебный пр. (все дома)

— ул. 3-й Усадебный пр. (все дома)

— ул. Московский Заулок (все дома)

— ул. Элеваторная (все дома)

— ул. Элеваторный Заулок (все дома)

— ул. Сиреневая (все дома)

— ул. 1-й Сиреневый пр. (все дома)

— ул. 2-й Сиреневый пр. (все дома)

— ул. 3-й Сиреневый пр. (все дома)

— ул. 4-й Сиреневый пр. (все дома)

— ул. 5-й Сиреневый пр. (все дома)

— ул. Яблоневая (все дома)

— ул. 1-й Яблоневый пр. (все дома)

— ул. Авиационная (все дома)

— ул. Забайкальская (все дома)

— ул. Белякова (все дома)

— пос. Элеватор (все дома)

— ул. Московское шоссе, 65 — 141 (нечётная сторона)

Также поставку газа ограничат в некоторые населенные пункты Рязанского района:

— с. Тюшево

— д. Хирино

— д. Шахманово

— д. Земенки

— д. Большое Шапово