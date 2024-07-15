Под Волгоградом участник СВО расстрелял толпу детей

В хуторе Угольском Серафимовичского района Волгоградской области участник спецоперации открыл огонь по толпе детей, пишет V1.RU.
По словам родственников одного из пострадавших, трагедия произошла вечером 12 июля.
Утверждается, что военный проводил время в компании брата и женщины. Вскоре взрослые вышли на улицу, после чего раздались выстрелы из ружья.
Один из несовершеннолетних получил сквозное огнестрельное ранение и сейчас находится в больнице. Стрелка задержали, материалы переданы в военно-следственный отдел.
Глава Отрожкинского сельского поселения Галина Коновалова сообщила, что 48-летний боец вернулся в регион в связи с отпуском по ранению.