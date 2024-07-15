Понедельник, 15 июля, 2024

Под Волгоградом участник СВО расстрелял толпу детей

Автор: powder

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В хуторе Угольском Серафимовичского района Волгоградской области участник спецоперации открыл огонь по толпе детей, пишет V1.RU.

По словам родственников одного из пострадавших, трагедия произошла вечером 12 июля.

«Около 21:00 дети гуляли по хутору с музыкальной колонкой. Проходили мимо дома, где находился действующий контрактник, участник СВО», – рассказали местные жители.

Утверждается, что военный проводил время в компании брата и женщины. Вскоре взрослые вышли на улицу, после чего раздались выстрелы из ружья.

Один из несовершеннолетних получил сквозное огнестрельное ранение и сейчас находится в больнице. Стрелка задержали, материалы переданы в военно-следственный отдел.

Глава Отрожкинского сельского поселения Галина Коновалова сообщила, что 48-летний боец вернулся в регион в связи с отпуском по ранению.

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