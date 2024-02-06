Вторник, 6 февраля, 2024
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Под Волгоградом школьницы жестоко избили сверстницу и сняли это на видео

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В центре города Елань Волгоградской области две школьницы жестоко избили сверстницу и сняли это на видео, пишет V1.RU.

Злоумышленницы демонстративно унижали и били потерпевшую, ставили на колении таскали за волосы. При этом очевидцы не пришли ей на помощь, несмотря на истошные крики.

«Мы тебя прям тут, шавка, ***, поняла? Шавка ***, я тебе сейчас *** набью», — кричала одна из нападавших.

Инцидент произошел возле районного Дома культуры «Юбилейный», якобы из-за того, что та писала «чужому» парню. Девочка пыталась вырваться и убежать, но ее повалили на снег и начали бить.

Мама избитого ребенка рассказала, что пострадавшая находится в тяжелом психологическом состоянии.

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