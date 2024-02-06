В центре города Елань Волгоградской области две школьницы жестоко избили сверстницу и сняли это на видео, пишет V1.RU.
Злоумышленницы демонстративно унижали и били потерпевшую, ставили на колении таскали за волосы. При этом очевидцы не пришли ей на помощь, несмотря на истошные крики.
Инцидент произошел возле районного Дома культуры «Юбилейный», якобы из-за того, что та писала «чужому» парню. Девочка пыталась вырваться и убежать, но ее повалили на снег и начали бить.
Мама избитого ребенка рассказала, что пострадавшая находится в тяжелом психологическом состоянии.