Сегодня в Волгоградской области простятся с командиром батальона гвардейского мотострелкового полка, майором Иваном Молитвиным, сообщил портал V1.RU.

Военный погиб в зоне проведения специальной военной операции. Прощание с ним пройдет в селе Верхнереченском. У офицера остались жена и двое детей.

Издание уточнило, что летом 2020 года Молитвина пытались завербовать в агенты украинской разведки. Ему предлагали продавать информацию военного характера для «нормализации отношений» между Россией и Украиной.

За предоставленные услуги россиянину предлагали денежное вознаграждение в 10 тысяч долларов в год с обещанием дополнительных бонусов. Молитвин сразу же обратился в ФСБ и рассказал о случившемся.

Бывший сослуживец Игорь Бочаров заявил, что погибший был одним из тех немногих офицеров, которых нельзя было не уважать.