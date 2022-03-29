2.2 C
Рязань
Вторник, 29 марта, 2022

Под Волгоградом найдено тело 15-летней девочки, пропавшей в январе по дороге в школу

spot_img
На главнуюНовости мира

Под Волгоградом найдено тело 15-летней девочки, пропавшей в январе по дороге в школу

Александр Ильин
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Волгоград

Во вторник, 29 января, в Волгоградской области обнаружен труп 15-летней девочки, пропавшей в январе 2022 года по дороге школу, сообщает «Лента.ру».

- Реклама -

Школьница находилась на опушке лесного массива под слоем снега. Сейчас к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Девочка пропала 13 января 2022 года: в 7:55 она ушла из дома в школу и не вернулась. Дорога от дома до школы занимала 800 метров. 

В поисках принимали участие местные жители, добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»; были привлечены кинологические расчёты и беспилотная авиация.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяУстроившая стрельбу в детсаду Красноярска 19-летняя девушка объяснила свои мотивы ненавистью к мужчинам
Комментарии для сайта Cackle
spot_img