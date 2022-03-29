Под Волгоградом найдено тело 15-летней девочки, пропавшей в январе по дороге в школу

Во вторник, 29 января, в Волгоградской области обнаружен труп 15-летней девочки, пропавшей в январе 2022 года по дороге школу, сообщает «Лента.ру».

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Школьница находилась на опушке лесного массива под слоем снега. Сейчас к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Девочка пропала 13 января 2022 года: в 7:55 она ушла из дома в школу и не вернулась. Дорога от дома до школы занимала 800 метров.

В поисках принимали участие местные жители, добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»; были привлечены кинологические расчёты и беспилотная авиация.