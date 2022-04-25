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Понедельник, 25 апреля, 2022

Под Волгоградом мужчина отрезал себе половые органы из-за проблем с девушками

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Под Волгоградом мужчина отрезал себе половые органы из-за проблем с девушками

Александр Ильин

В городе Волжский Волгоградской области 49-летний местный житель пытался отрезать себе детородные органы из-за проблемах взаимоотношений с женщинами, сообщает портал V1.RU. 

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Мужчину в состоянии средней степени тяжести доставили в городскую больницу № 1. Врачи смогли пришить половые органы обратно, сейчас жизнь пациента в безопасности.

По предварительным данным оперативных служб региона, мужчина злоупотреблял алкоголем, в последнее время высказывался о проблемах с женщинами. 

После очередной дозы спиртного житель Волжского решил «удалить» проблему, связанную с естественными физиологическими потребностями.

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