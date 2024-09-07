Суббота, 7 сентября, 2024

Под видом вклада пожилой жительнице Рязани продали страхование жизни

Автор: Кристина Аманн

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87-летней пенсионерке из Рязани под видом вклада продали страхование жизни. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Женщина обратилась в одно из отделений банка и сообщила, что в 2021 году хотела открыть вклад на 200 тысяч рублей. Однако ее убедили выбрать другой продукт, который принесет женщине прибыль в 11,6% годовых. Но спустя три года пенсионерка обнаружила, что прибыли она не получит.

Она выяснила, что, оказывается, подписала договор инвестиционного страхования жизни. Доход по такому полису не гарантирован, он зависит от успешности вложения ценных бумаг, в которые размещены средства, да к тому же деньги в этом случае не застрахованы. Начальник юридического отдела рязанского отделения Банка России Елена Ганина отмечает, что это пример некорректной продажи, когда клиента по сути вводят в заблуждение и предлагают не тот товар или услугу, который ему нужен. При этом в документах, которые подписывает человек, указаны все подробности, их невозможно утаить, так как при составлении подобных документов регламентируется даже размер шрифта, мелкими нечитаемыми буквами ничего прописывать нельзя. Однако, к сожалению, не все читают договор прежде, чем поставить свою подпись.

Пресс-служба банка рассказала, что с 1 октября вступает в силу закон, который позволяет протестировать перед покупкой инвестиционное и накопительное страхование жизни. Это поможет человеку оценить, понятны ли ему условия полиса и соответствуют ли его ожиданиям.

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