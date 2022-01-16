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Воскресенье, 16 января, 2022
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Под Тулой в результате несчастного случая погиб 32-летний мировой судья

Александр Ильин

В Тульской области 15 января в результате несчастного случая погиб мировой судья участка №18 Ефремовского судебного района 32-летний Павел Николаев, сообщает «Тульская пресса». 

О подробностях происшествия не говорится. По данным местных СМИ, смерть мужчины не носит криминальный характер. 

Павел Николаев был назначен мировым судьёй в феврале 2019 года. В профессию он пришел из органов прокуратуры.

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В пресс-службе Управления судебного департамента по региону отметили, что покойный «сумел показать себя только с положительной стороны». 

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