Под Тулой в результате несчастного случая погиб 32-летний мировой судья

В Тульской области 15 января в результате несчастного случая погиб мировой судья участка №18 Ефремовского судебного района 32-летний Павел Николаев, сообщает «Тульская пресса».

О подробностях происшествия не говорится. По данным местных СМИ, смерть мужчины не носит криминальный характер.

Павел Николаев был назначен мировым судьёй в феврале 2019 года. В профессию он пришел из органов прокуратуры.

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В пресс-службе Управления судебного департамента по региону отметили, что покойный «сумел показать себя только с положительной стороны».