Под Тамбовом завели уголовное дело после смерти 11-месячного младенца и 9-летнего мальчика

Следственный комитет Тамбовской области возбудил уголовное дело после смерти 11-месячного младенца и 9-летнего мальчика в одном из домов по улице Ленина села Большая Сосновка Мичуринского района, сообщает пресс-служба ведомства.

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Тела детей нашли вечером 9 апреля. Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом. Известно, что дом погибших отапливался печью.

В больницу также попали 54-летний дедушка, 29-летняя мама, 32-летний дядя и 11-летний брат.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.