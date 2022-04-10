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Воскресенье, 10 апреля, 2022

Под Тамбовом завели уголовное дело после смерти 11-месячного младенца и 9-летнего мальчика

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Под Тамбовом завели уголовное дело после смерти 11-месячного младенца и 9-летнего мальчика

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области

Следственный комитет Тамбовской области возбудил уголовное дело после смерти 11-месячного младенца и 9-летнего мальчика в одном из домов по улице Ленина села Большая Сосновка Мичуринского района, сообщает пресс-служба ведомства.

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Тела детей нашли вечером 9 апреля. Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом. Известно, что дом погибших отапливался печью.

В больницу также попали 54-летний дедушка, 29-летняя мама, 32-летний дядя и 11-летний брат. 

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. 

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшей трагедии, — говорится в сообщении СК.

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