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Воскресенье, 25 апреля, 2021
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Под Рязанью сняли на видео перебегающего дорогу бобра

7info
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На дороге под Рязанью сняли на видео бобра. Запись появилась в группе Новости Рязани ВКонтакте.

Зверя запечатлели на дороге к развлекательному комплексу «Окская жемчужина». 

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