Под Рязанью задержали подозреваемого в убийстве сослуживца

В городе Сапожок Рязанской области задержали мужчину 1978 года рождения, подозреваемого в причинении смертельных травм сослуживцу, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

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Конфликт между мужчинами случился во время распития алкоголя. От полученных травм потерпевший скончался в больнице 26 февраля.

По факту случившегося Кораблинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по области возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.