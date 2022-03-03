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Четверг, 3 марта, 2022

Под Рязанью задержали подозреваемого в убийстве сослуживца

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Под Рязанью задержали подозреваемого в убийстве сослуживца

Александр Ильин

В городе Сапожок Рязанской области задержали мужчину 1978 года рождения, подозреваемого в причинении смертельных травм сослуживцу, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

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Конфликт между мужчинами случился во время распития алкоголя. От полученных травм потерпевший скончался в больнице 26 февраля. 

По факту случившегося Кораблинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по области возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

«По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — говорится в сообщении следкома.

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