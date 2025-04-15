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Происшествия

Под Рязанью из-за оставленной без присмотра плиты сгорела квартира

Алексей Самохин

Два техногенных пожара произошли в Рязанской области. Подробности происшествий сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

13 апреля в 20:40 в селе Криуша Клепиковского района горел автомобиль. Площадь возгорания составила 9 квадратных метров, огонь тушили 4 человека, 2 единицы техники. 

14 апреля в 13:18 в посёлке Лесной Шиловского района загорелась квартира. Предварительная причина — оставленная без присмотра газовая плита. 

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Площадь пожара составила 6 квадратных метров, тушили 3 единицы техники, 9 человек. 

Люди во время пожаров не пострадали.

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