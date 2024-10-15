Под Пронском произошло ДТП: такси с пассажирками вылетело в кювет

Утром 15 октября в половине одиннадцатого, под Пронском произошло серьезное ДТП. Легковое такси Daewoo Gentra, в котором находились две пассажирки, вылетело с дороги и врезалось в бетонный водоотлив. За рулем автомобиля находился гражданин Узбекистана 1997 года рождения, сообщает сайт ИД «Пресса».
Очевидец происшествия рассказал: «Мы ехали навстречу и видели, как легковушка не вписалась в поворот и на скорости вылетела на обочину».
По информации временно исполняющей обязанности главного врача Новомичуринской межрайонной больницы Марины Серяпиной, одной из женщин была оказана необходимая медицинская помощь. Она направлена на амбулаторное лечение.
Спасатели и сотрудники ДПС вытащили пострадавших, которые оказались зажатыми в салоне автомобиля.