Под Пронском произошло ДТП: такси с пассажирками вылетело в кювет

Утром 15 октября в половине одиннадцатого, под Пронском произошло серьезное ДТП. Легковое такси Daewoo Gentra, в котором находились две пассажирки, вылетело с дороги и врезалось в бетонный водоотлив. За рулем автомобиля находился гражданин Узбекистана 1997 года рождения, сообщает сайт ИД «Пресса».

Очевидец происшествия рассказал: «Мы ехали навстречу и видели, как легковушка не вписалась в поворот и на скорости вылетела на обочину».

По информации временно исполняющей обязанности главного врача Новомичуринской межрайонной больницы Марины Серяпиной, одной из женщин была оказана необходимая медицинская помощь. Она направлена на амбулаторное лечение.

«Водитель легкового автомобиля и 58-летняя новомичуринка госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести», — сообщила Серяпина.

Спасатели и сотрудники ДПС вытащили пострадавших, которые оказались зажатыми в салоне автомобиля.