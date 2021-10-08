Под Оренбургом задержаны продавцы алкоголя, которым насмерть отравились 14 человек

В Оренбуржье полиция задержала трёх продавцов алкоголя, по вине которых смертельно отравились 14 человек, пострадали ещё 8. Об этом сообщают РИА Новости.

Следователи выяснили, что производством и продажей суррогатного алкоголя занимался 29-летний житель Орска.

Кроме того, за продажу несертифицированного товара также задержали 60-летнего жителя села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летнюю жительницу поселка Красночабанский Домбаровского района.

В отношении злоумышленников возбуждено 5 уголовных дел. По одной из них задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.