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Пятница, 8 октября, 2021
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Под Оренбургом задержаны продавцы алкоголя, которым насмерть отравились 14 человек

Александр Ильин
Под Оренбургом задержаны продавцы алкоголя, которым насмерть отравились 14 человек

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В Оренбуржье полиция задержала трёх продавцов алкоголя, по вине которых смертельно отравились 14 человек, пострадали ещё 8. Об этом сообщают РИА Новости.

Следователи выяснили, что производством и продажей суррогатного алкоголя занимался 29-летний житель Орска. 

Кроме того, за продажу несертифицированного товара также задержали 60-летнего жителя села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летнюю жительницу поселка Красночабанский Домбаровского района. 

В отношении злоумышленников возбуждено 5 уголовных дел. По одной из них задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

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