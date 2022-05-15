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Воскресенье, 15 мая, 2022

Под Оренбургом в ДТП погибли два человека

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Под Оренбургом в ДТП погибли два человека

Александр Ильин

На трассе Оренбург — Орск в результате столкновения автомобилей «Toyota Land Cruiser Prado» и «Оpel» погибли два человека, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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По данным полиции, 69-летний водитель внедорожника выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Опелем» под управлением 47-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Оpel» и 47-летняя пассажирка погибли. Женщина скончалась на месте, мужчина умер в больнице.

Полиция проводит проверку по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства.

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