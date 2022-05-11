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Среда, 11 мая, 2022

Под Нижним Новгородом 19-летний водитель сбил четверых детей на переходе

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Под Нижним Новгородом 19-летний водитель сбил четверых детей на переходе

Александр Ильин

В городе Выкса Нижегородской области 19-летний водитель на Lada Priora сбил четверых детей на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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ДТП случилось 11 мая, около 12:20, на перекрестке улиц Красные Зори и Островского. Дети переходили по «зебре» на зелёный сигнал светофора.

В результате аварии двое детей получили травму головы и сотрясение мозга. 8-летнего с ушибом колена отправили домой после осмотра медиками.

Полиция проводит проверку по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства.

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