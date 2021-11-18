Под Калининградом ребенка задушили штанами на пустыре

Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Калининградской области, которого подозревают в убийстве 15-летнего школьника, сообщает РЕН ТВ.

Жительница Озерска обратилась в полицию 17 ноября. Женщина рассказала, что накануне ее сын ушел из дома и пропал. Его тело нашли на пустыре в районе Красноармейской улицы.

По предварительной версии, злоумышленник поссорился с мальчиком. Подозреваемый ударил оппонента ножом в грудь, после чего затянул на его шее штаны.

Выяснилось, что подросток был судим за кражи, грабеж и разбой, он вышел из тюрьмы совсем недавно. Задержанный мотивировал свои действия тем, что погибший изобличил подозреваемого в совершении ряда краж, которые «они совершили вместе».

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