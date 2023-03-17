Пятница, 17 марта, 2023
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Под Екатеринбургом нашли массовое захоронение молодых мужчин

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На Северном кладбище Березовского нашли массовое захоронение молодых мужчин, сообщил портал E1.RU.

Видеозапись с места событий опубликована в группе издания в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, почти семь десятков могил с одинаковыми крестами и венками появились там буквально за несколько недель. При этом ряжом с ними можно увидеть места для будущих захоронений.

Могилы укрыты еловыми ветками, на всех памятниках присутствуют одинаковые черные таблички с золотой надписью. Большинство захоронений не имеют фотографий. Среди погибших много жителей Челябинской области, Пермского края и Тюмени.

Сотрудники ритуальной службы объяснили, что на это кладбище привозят погибших, чьих родственников не удалось найти.

В администрации Березовского подтвердили, что местных жителей в этом секторе не хоронят.

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