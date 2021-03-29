Почти полмиллиона абонентов «Ростелекома» в ЦФО подключили сервис «Гарантия плюс»

Количество абонентов услуги «Гарантия плюс» от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе достигло 500 тысяч. Из них более 400 тысяч воспользовались сервисом в 2020 году. Свыше 32 % всех подключений за год пришлись на осень. Наиболее популярна «Гарантия плюс» в Москве и Московской области, а также в Воронежской и Липецкой областях. В Рязанской области услугой пользуются более 11 тысяч абонентов.
Услуга «Гарантия плюс» действует для оборудования, которое абонент приобретает или берет в аренду у «Ростелекома». При этом она расширяет перечень поломок, на которые не распространяется заводская гарантия на оборудование. Сервис доступен как для новых, так и для действующих абонентов и распространяется на разные типы устройств . При выходе оборудования из строя пользователю достаточно оставить заявку по телефону, и специалист компании привезет и установит новое оборудование.
Дмитрий Ким, вице-президент – директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:
Элина Петрова, клиент «Ростелекома»:
Подключить сервис «Гарантия плюс» можно в центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома» или по телефону 8 800 1000 800. Более подробная информация размещена на официальном сайте компании.