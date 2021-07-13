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Вторник, 13 июля, 2021
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Почти 21 млн рублей получит Рязанская область для поддержки педагогов среднего профобразования

Елена Лобанова
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Рязанская область получит из федерального бюджета почти 21 млн рублей. Средства направят педагогам среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров  рассказал, что средства направят на ежемесячные выплаты педагогам среднего профессионального образования за классное руководство. 

— Это стало возможным благодаря программе «Развитие образования». В ближайшее время Рязанская область получит средства в сумме 20 858 000 рублей, — подчеркнул Андрей Макаров. 

Николай Любимов высоко оценил такую помощь и отметил, что выделенные средства позволят своевременно выплачивать средства педагогам.

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