Почти 21 млн рублей получит Рязанская область для поддержки педагогов среднего профобразования

Рязанская область получит из федерального бюджета почти 21 млн рублей. Средства направят педагогам среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров рассказал, что средства направят на ежемесячные выплаты педагогам среднего профессионального образования за классное руководство.
Николай Любимов высоко оценил такую помощь и отметил, что выделенные средства позволят своевременно выплачивать средства педагогам.