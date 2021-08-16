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Понедельник, 16 августа, 2021
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Почта России выходит на рынок проведения опросов

7info7
Почта России выходит на рынок проведения опросов
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Почта России запустила новую услугу — проведение опросов населения для компаний и госструктур. Благодаря беспрецедентно широкой сети присутствия Почта сможет собирать мнения жителей самых отдаленных и малонаселенных пунктов страны — в том числе тех, кто не пользуется интернетом.

Заказчик сможет выбрать один из двух способов проведения опроса — в бумажном или электронном виде. В первом случае сотрудники Почты соберут и централизованно передадут заказчику заполненные анкеты. Во втором случае ответы респондентов будут фиксировать в специальном приложении, данные из которого передаются в личный кабинет заказчика. Опросы можно проводить как анонимно, так и с использованием персональных данных респондентов в полном соответствии с ФЗ-152. Анкетирование будет проводиться только по желанию клиента.

Тематика опросов может быть разнообразной и зависит от целевой аудитории и задач, которые необходимо решить пользователям нового сервиса: от оценки удовлетворенности качеством предоставляемых услуг до выявления людей, нуждающихся в социальной или медицинской помощи.

115 000 почтальонов посещают каждый адрес страны, практически как переписчики. Мало кто из социологических служб может предложить такую глубину проникновения, а ограничение по хронометражу опроса позволит нам не увеличивать как-либо значимо рабочий день почтальона и не отнимать время у клиента. При этом хотим подчеркнуть, что мы не берем на себя функций социологов: мы проводим опрос, а методология исследования и обработка результатов остаются на стороне заказчика, — отметил заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Анатолий Кириенко.

Почта России уже провела ряд пилотных проектов по проведению опросов социальной и медицинской направленности. Во время тестового периода сотрудники Почты провели 17 опросов в 15 регионах страны, опросив в общей сложности более 16 000 респондентов. Почтальоны помогли увеличить число пациентов, прошедших диспансеризацию, обнаружить у респондентов признаки хронических и онкологических заболеваний, выявить людей, нуждающихся в долговременном уходе и социальном обслуживании.

Более подробную информацию о новом сервисе и тарифах можно узнать на сайте.

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