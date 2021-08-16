Почта России выходит на рынок проведения опросов

Почта России запустила новую услугу — проведение опросов населения для компаний и госструктур. Благодаря беспрецедентно широкой сети присутствия Почта сможет собирать мнения жителей самых отдаленных и малонаселенных пунктов страны — в том числе тех, кто не пользуется интернетом.
Заказчик сможет выбрать один из двух способов проведения опроса — в бумажном или электронном виде. В первом случае сотрудники Почты соберут и централизованно передадут заказчику заполненные анкеты. Во втором случае ответы респондентов будут фиксировать в специальном приложении, данные из которого передаются в личный кабинет заказчика. Опросы можно проводить как анонимно, так и с использованием персональных данных респондентов в полном соответствии с ФЗ-152. Анкетирование будет проводиться только по желанию клиента.
Тематика опросов может быть разнообразной и зависит от целевой аудитории и задач, которые необходимо решить пользователям нового сервиса: от оценки удовлетворенности качеством предоставляемых услуг до выявления людей, нуждающихся в социальной или медицинской помощи.
Почта России уже провела ряд пилотных проектов по проведению опросов социальной и медицинской направленности. Во время тестового периода сотрудники Почты провели 17 опросов в 15 регионах страны, опросив в общей сложности более 16 000 респондентов. Почтальоны помогли увеличить число пациентов, прошедших диспансеризацию, обнаружить у респондентов признаки хронических и онкологических заболеваний, выявить людей, нуждающихся в долговременном уходе и социальном обслуживании.
Более подробную информацию о новом сервисе и тарифах можно узнать на сайте.