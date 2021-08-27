Почта России рассказала предпринимателям Рязани и области о цифровых и логистических сервисах

Почта России – современная цифровая логистическая компания. О трендах в сфере дистанционной торговли, цифровой трансформации компании и новых возможностях Почты России предпринимателям рассказали специалисты в области электронной коммерции на семинаре компании InSales «Будущее современного ритейла».

Представитель Почты России Юрий Кузнецов в своей презентации рассказал присутствующим о преимуществах отправки юридическими лицами почтовых отправлений за рубеж. Например, о выгодной отправке почтовых отправлений в страны ЕАЭС и СНГ. Так, за последнее время экспресс-доставка стала намного доступнее в Армению и Казахстан.

Спикер также обратил внимание на рост розничного экспорта, он становится заметным сегментом бизнеса, в том числе для крупных интернет-площадок.

Особо отмечены преимущества тарифов «Посылка онлайн» и «Курьер онлайн» для интернет-магазинов, приведены примеры дополнительного повышения лояльности покупателей благодаря услуге Почты России «Легкий возврат».

Подключение услуги «Легкий возврат» снимает барьеры для дистанционной торговли и стимулирует клиента к принятию решения о покупке, – отметил территориальный управляющий по электронной коммерции Почты России Юрий Кузнецов.

В ходе беседы участники обсудили контрольные сроки доставки и ее преимущества, например, возможность доставки в труднодоступные регионы. Особое внимание слушатели обратили на цифровое подтверждение нулевой ставки НДС для розничных экспортеров. Именно этот пункт позволяет розничным экспортерам экономить до 20% от стоимости товара.

Развитие цифровых сервисов и автоматизация процесса работы — одни из ключевых направлений деятельности Почты России. Встречи с представителями ритейла помогают моментально получить обратную связь и напрямую поговорить с клиентом.

Более подробная информация о возможностях Почты России размещена на официальном сайте.