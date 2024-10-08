Почта и Wildberries открыли 6 пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях Рязанской области

В Рязанской области открыли шесть пилотных пунктов в почтовых отделениях – четыре в Рязани, по одному в Скопине и Касимове.

Пока такие ПВЗ открываются в отделениях Почты на территории ЦФО, сейчас открыто 250 пунктов. При этом в планах компаний — расширить географию проекта в том числе на логистически отдалённые регионы.

Стороны обсуждали сотрудничество с прошлого года, и оно постепенно проходило стадии внедрения механизмов и инструментов маркетплейса в работу почтовых отделений.

Сейчас специалисты Почты России совместно с объединённой компанией Wildberries и Russ активно обучают сотрудников отделений, настраивают логистические маршруты, а также брендируют отделения для создания узнаваемой среды для клиентов.

Для пилотных отделений Почты предусмотрены привычные вывески и примерочные с учётом стандартов ПВЗ объединённой компании Wildberries и Russ.