Вторник, 8 октября, 2024

Почта и Wildberries открыли 6 пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях Рязанской области

Автор: Алексей Самохин

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Фото: Почта России

В Рязанской области открыли шесть пилотных пунктов в почтовых отделениях – четыре в Рязани, по одному в Скопине и Касимове.

Пока такие ПВЗ открываются в отделениях Почты на территории ЦФО, сейчас открыто 250 пунктов. При этом в планах компаний — расширить географию проекта в том числе на логистически отдалённые регионы.

Стороны обсуждали сотрудничество с прошлого года, и оно постепенно проходило стадии внедрения механизмов и инструментов маркетплейса в работу почтовых отделений.

Сейчас специалисты Почты России совместно с объединённой компанией Wildberries и Russ активно обучают сотрудников отделений, настраивают логистические маршруты, а также брендируют отделения для создания узнаваемой среды для клиентов.

Для пилотных отделений Почты предусмотрены привычные вывески и примерочные с учётом стандартов ПВЗ объединённой компании Wildberries и Russ.

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