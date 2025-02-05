Почему все ненавидят Дев? Названы 5 причин

Их считают ужасными перфекционистами, королями критики, жуткими занудами, но с идеальной памятью. Про кого мы говорим? Конечно, про Дев. Если у вас есть знакомые Девы, вы наверняка знаете, что у этого знака есть ряд специфических черт, с которыми окружающим не так-то легко смириться. О них рассказало издательство «Voice».

Девы мелочны.

Да-да, как бы не хотелось это признавать, Дева — единственный знак зодиака, управляемый Меркурием. Из-за влияния этой планеты наши дамы — первые в рейтинге по дотошности. Они найдут малейшую соринку там, где любой другой человек видит идеальную картинку. Найдут малейшее пятно на вашей одежде, заметят ваше опоздание на 0,2 секунды. Представители этого знака испепелят вас взглядом, если вы поставите тарелку в сушилку не в том порядке, который кажется Деве единственно правильным. При этом Дева будет уверена, что вы так сделали назло.

Девы критичны.

«Критика» — второе имя представителей этого знака. Они делают замечания не специально, но ранят окружающих своими словами. Девы всегда заметят промахи, опоздания и ошибки. Девы критичны во всех сферах: работа, личная жизнь, быт. А самое раздражающее то, что если начать говорить Деве, что ее критика вас ранит, она невероятно удивится. Высказывая свои замечания, представители знака зодиака искренне считают, что помогают, делают мир лучше.

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Девы не переносят критику в свой адрес.

Ни в коем случае нельзя говорить Деве о ее промахах и ошибках, это в буквальном смысле может вызвать у нее депрессию. Серьезно, она начнет копаться в себе, накручивать себя и считать, что весь мир сплотился против них. Сомневаться в идеальности выбора Девы может только очень-очень близкий ей человек и только в очень-очень аккуратных выражениях. Да, совместная жизнь с этими ребятами напоминает ходьбу по минному полю: никогда не знаешь, где рванет.

Девы по жизни пессимисты.

Общий вайб у представителей этого знака скорее пессимистичный по жизни. Они замечают недостатки других, но напрочь не видят свои. Если что-то пойдет не так, Дева скорее начнет обвинять окружающих в своих проблемах. Это одна из причин, почему в карьере Девы часто «застревают» на каком-то одном уровне, хотя внутренне мечтают идти дальше, зарабатывать больше и получить признание.

Консерватизм.

Деве важно прибывать в комфортной психологической среде. Именно поэтому она предпочтет годами сидеть на надоевшей работе, вместо того чтобы искать более подходящие варианты. Капризные Девы с трудом заводят новые отношения, им сложно дается пустить кого-то нового в свою жизнь, поэтому среди представителей знака зодиака довольно много закоренелых холостяков. Если отношения не ладятся с самого начала, они предпочтут больше не испытывать стресс от отказа, чем пытаться снова и снова. И даже если всё идет хорошо, они могут внезапно оттолкнуть партнера, потому что испытывают сильный стресс от перемен, даже если они к лучшему.