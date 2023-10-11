Среда, 11 октября, 2023
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Почему удобно использовать портал Госуслуг для дистанционной записи к врачу

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Минздрав Рязанской области ответил на вопрос: почему удобно использовать портал Госуслуг для дистанционной записи к врачу?

  • Вы сами планируете посещение врача и можете выбрать удобное для себя время посещения. Вы видите свободное время для записи на экране компьютера или смартфона — так выбирать значительно удобнее, чем по телефону или в регистратуре;
  • Сервис работает круглосуточно: Вы сами выбираете время, когда удобно записаться к врачу — из дома, в обеденный перерыв на работе, вечером после работы;
  • Вы получаете доступ к своим медицинским документам и документам ваших детей;
  • Если нет полиса ОМС, если нужно сменить регион страхования — сделать это можно в личном кабинете Госуслуг;
  • Можно получить необходимую информацию о медицинской реабилитации и записаться к врачу для получения направления;
  • Если нужно оформить/продлить инвалидность — записаться к врачу можно на портале Госуслуг;
  • На портале Госуслуг вы получаете доступ также к документам и информации о пособиях и льготах, а также к сервисам об автотранспорте, образовании и многим другим. И все это — не выходя из личного кабинета на портале Госуслуг, то есть не нужно запоминать несколько паролей и логинов.

Что можно:

  • Записаться на приём к врачу в поликлинику;
  • Перенести или отменить запись к врачу;
  • Управлять своими медицинскими документами;
  • Просматривать направления;
  • Записаться на приём по направлению;
  • Просматривать рецепты.

Что еще позволяет сервис:

  • Записать ребенка или другого человека, например, бабушку или дедушку в поликлинику, к которой они прикреплены;
  • Можно вызвать врача на дом;
  • Если вы не прикреплены к поликлинике, прикрепиться можно на портале Госуслуг не выходя из личного кабинета (в некоторых случаях нужно будет очно прийти в поликлинику);
  • Стать донором крови и её компонентов и записаться на сдачу крови на портале Госуслуг;
  • Записаться на диспансеризацию, в том числе на удаленную диспансеризацию;
  • Подать обращение на поддержку фонда «Круг добра».

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