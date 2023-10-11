Минздрав Рязанской области ответил на вопрос: почему удобно использовать портал Госуслуг для дистанционной записи к врачу?
- Вы сами планируете посещение врача и можете выбрать удобное для себя время посещения. Вы видите свободное время для записи на экране компьютера или смартфона — так выбирать значительно удобнее, чем по телефону или в регистратуре;
- Сервис работает круглосуточно: Вы сами выбираете время, когда удобно записаться к врачу — из дома, в обеденный перерыв на работе, вечером после работы;
- Вы получаете доступ к своим медицинским документам и документам ваших детей;
- Если нет полиса ОМС, если нужно сменить регион страхования — сделать это можно в личном кабинете Госуслуг;
- Можно получить необходимую информацию о медицинской реабилитации и записаться к врачу для получения направления;
- Если нужно оформить/продлить инвалидность — записаться к врачу можно на портале Госуслуг;
- На портале Госуслуг вы получаете доступ также к документам и информации о пособиях и льготах, а также к сервисам об автотранспорте, образовании и многим другим. И все это — не выходя из личного кабинета на портале Госуслуг, то есть не нужно запоминать несколько паролей и логинов.
Что можно:
- Записаться на приём к врачу в поликлинику;
- Перенести или отменить запись к врачу;
- Управлять своими медицинскими документами;
- Просматривать направления;
- Записаться на приём по направлению;
- Просматривать рецепты.
Что еще позволяет сервис:
- Записать ребенка или другого человека, например, бабушку или дедушку в поликлинику, к которой они прикреплены;
- Можно вызвать врача на дом;
- Если вы не прикреплены к поликлинике, прикрепиться можно на портале Госуслуг не выходя из личного кабинета (в некоторых случаях нужно будет очно прийти в поликлинику);
- Стать донором крови и её компонентов и записаться на сдачу крови на портале Госуслуг;
- Записаться на диспансеризацию, в том числе на удаленную диспансеризацию;
- Подать обращение на поддержку фонда «Круг добра».