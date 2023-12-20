Среда, 20 декабря, 2023
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Почему 23 нельзя брать кредиты и давать в долг? Необычные поверья дня Мины Красноречивого

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Image by ededchechine on Freepik
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Православная церковь вспоминает 23 декабря святого великомученика Мину, который, отказавшись приносить жертву языческим богам, был с жестокостью убит.

В народе в этот день отмечают праздник Мины Красноречивого. Он связан с различными обрядами и приметами.

В каким из них стоит прислушаться, чтобы привлечь в свою жизнь радость и удачу?

Традиции и запреты 23 декабря

Считалось, что святой Мина обладал даром красноречия и исцеления. Особенно в помощи его нуждались люди с глазными заболеваниями. Наши предки верили: если слепой человек помолится сегодня святому, хворь пройдёт.

Так как с сегодняшнего дня световой день начинает увеличиваться, существовала традиция на заре зажигать в доме огни и лампаду для привлечения счастья.

Сегодня девушки принимаются за рукоделие. Шить, вязать и ткать нужно в тишине, чтобы не навлечь на себя беду.

Мужчины традиционно на Мину проверяют запас дров, зерна, наводят порядок в хлевах.

23 декабря – неблагоприятный день для займов и кредитов. Есть поверье, что с долгами в будущем будет очень сложно рассчитаться.

На Мину Красноречивого нельзя лениться. Иначе не жди счастья.

Народные приметы 23 декабря

  • Ярко в ночном небе сияют звёзды и светится луна – к стуже;
  • Если на Мину солнечно, в ближайшие дни наступят сильные морозы;
  • Птицы сидят на ветках – к наступающей оттепели;
  • Много снега выпало – к плохому урожаю летом;
  • Рядом с домом летают сороки – к сильной метели.

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