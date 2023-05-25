Четверг, 25 мая, 2023
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Победителем конкурса «Мастер года» в Рязани стал преподаватель педколледжа Дмитрий Никитин

7info

В четверг, 25 мая, в большом зале министерства образования Рязанской области прошло подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» среди педагогических работников системы среднего профессионального образования.

Главными целями и задачами конкурса являются:

— поощрение талантливых мастеров производственного обучения и преподавателей;

— повышение престижа педагогических профессий;

— подготовка высококвалифицированных кадров.

В 2023 году в конкурсе принял участие 31 мастер производственного обучения из 25 учебных заведений Рязанской области.

По решению членов жюри победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» стал преподаватель физической культуры Рязанского педагогического колледжа Дмитрий Никитин.

Дмитрий Никитин также является активистом первичной профсоюзной организации преподавателей, сотрудников и студентов Рязанского педагогического колледжа.

Председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина вручила Дмитрию Никитину и преподавателю, председателю первичной профсоюзной организации Рязанского многопрофильного колледжа Наталье Соломатиной дипломы и денежные премии.

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