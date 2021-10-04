По всей России из-за коронавируса отменены массовые мероприятия

В связи с напряжённой ситуацией с COVID-19 в России введён запрет на все массовые мероприятия. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет портал «E1.RU».

Распоряжение было оглашено на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Массовые мероприятия на 1-3 человек разрешены только в двух субъектах России. В каких именно — не уточняется.

По словам Анны Поповой, динамика роста заболевших составляет 14%. При этом в 12 регионах ситуация с распространением ковида намного серьёзнее.