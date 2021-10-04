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Понедельник, 4 октября, 2021
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По всей России из-за коронавируса отменены массовые мероприятия

Александр Ильин
По всей России из-за коронавируса отменены массовые мероприятия
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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В связи с напряжённой ситуацией с COVID-19 в России введён запрет на все массовые мероприятия. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет портал «E1.RU». 

Распоряжение было оглашено на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. 

Массовые мероприятия на 1-3 человек разрешены только в двух субъектах России. В каких именно — не уточняется.

По словам Анны Поповой, динамика роста заболевших составляет 14%. При этом в 12 регионах ситуация с распространением ковида намного серьёзнее. 

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