По темпу роста промышленности Рязанская область вышла на четвертое место в ЦФО

Рязанская область заняла четвертое место по темпу роста промышленности в Центральном федеральном округе. Об этом сообщает губернатор Павел Малков на отчете в облдуме 24 марта.

За 2024 год ВРП составил 103,1%, темп роста промышленности – почти 10%. Глава региона отметил, что по этому показателю Рязанская область занимает 14 место в РФ и 4 в Центральном федеральном округе.

Рязанская область вошла в ТОП-10 рейтинга Минпромторга РФ по эффективности работы органов власти в сфере промышленности. Рост индекса промышленного производства в обрабатывающих отраслях за 2024 год составил почти 10%, это стало для области максимальным значением за последние 10 лет.

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Павел Малков подчеркнул, что промышленность региона показывает хорошую динамику по металлообработке, машиностроению, обработке древесины, радиоэлектронике. В регионе запущены новые производства. Так, начали производить новую модель прицепа-контейнеровоза, детали для вагонов метро, компоненты для железнодорожных составов, для производства силовых трансформаторов, появляется новая радиоэлектронная продукция. Производятся устройства для челюстно-лицевой хирургии и имплантации зубов.