1.6 C
Рязань
Суббота, 5 марта, 2022

По новым улицам у «Метропарка» пустят общественный транспорт

spot_img
На главнуюНовости Рязани

По новым улицам у «Метропарка» пустят общественный транспорт

7info7

До конца лета в Рязани проложат две новые улицы Перспективная 2 и Перспективная 3 от ТЦ «Метро»  вдоль ЖК «Метропарк» до Центра единоборств. По ним планируют пустить общественный транспорт.  О планах развития микрорайона рассказали в «Северной Компании».

— Прокладка новых улиц Перспективная 2 и 3 — это только первый этап подготовки к строительству в микрорайоне «Метропарк» школы и детского сада, — пояснили в пресс-службе «Северной Компании», ведущей строительство ЖК «Метропарк».

- Реклама -

Согласно пресс-релизу, на улицах Перспективная 2 и 3 запланировано обустройство остановок общественного транспорта. В 2022 году «Северная Компания» завершит строительство первого дома ЖК «Метропарк». Уже началось строительство нового дома «Метропарк», благоустроена часть набережной реки Трубеж на территории ЖК.

Как подчеркнули в пресс-службе Северной Компании,  застройщик выполняет свои обязательства и  намерен продолжить развитие микрорайона.

— «Метропарк» строится!  — говорится в сообщении пресс-службы.

По новым улицам у "Метропарка" пустят общественный транспорт
По новым улицам у "Метропарка" пустят общественный транспорт

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статья«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» ограничат объёмы выдачи некоторых товаров в одни руки
Комментарии для сайта Cackle
spot_img