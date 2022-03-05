По новым улицам у «Метропарка» пустят общественный транспорт

До конца лета в Рязани проложат две новые улицы Перспективная 2 и Перспективная 3 от ТЦ «Метро» вдоль ЖК «Метропарк» до Центра единоборств. По ним планируют пустить общественный транспорт. О планах развития микрорайона рассказали в «Северной Компании».

— Прокладка новых улиц Перспективная 2 и 3 — это только первый этап подготовки к строительству в микрорайоне «Метропарк» школы и детского сада, — пояснили в пресс-службе «Северной Компании», ведущей строительство ЖК «Метропарк».

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Согласно пресс-релизу, на улицах Перспективная 2 и 3 запланировано обустройство остановок общественного транспорта. В 2022 году «Северная Компания» завершит строительство первого дома ЖК «Метропарк». Уже началось строительство нового дома «Метропарк», благоустроена часть набережной реки Трубеж на территории ЖК.

Как подчеркнули в пресс-службе Северной Компании, застройщик выполняет свои обязательства и намерен продолжить развитие микрорайона.